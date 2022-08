Motociclista fica ferido após sofrer queda na PR-466, em Borrazópolis

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motociclista ficou ferido após perder o controle da moto e cair na Rodovia PR-466, em Borrazópolis. O acidente aconteceu por volta das 17 horas, na saída para Kaloré, próximo ao aterro sanitário.

A equipe da ambulância da Secretaria Municipal de Saúde prestou atendimento e o encaminhou para atendimento hospitalar.

Posteriormente devido aos ferimentos, principalmente na região do rosto, à vítima Antônio Lopes Sobrinho, conhecido como “Espanholinho” foi transferido para o Hospital da Providência em Apucarana.

No momento do acidente, por volta das 17 horas, a pista estava molhada.. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Motociclista ferido em Apucarana

Outro acidente com moto foi registrado em Apucarana na noite de quinta-feira Rua Cristiano Kussmaul, no Jardim Interlagos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local. Segundo os socorristas, o motociclista, de 22 anos, foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Imagens de monitoramento de um estabelecimento próximo ao local registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o carro entrando na Rua Cristiano Kussmaul e logo em seguida a moto aparece batendo frontalmente.

