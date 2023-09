Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Ivaiporã

Siate do Corpo de Bombeiros foi até o local do acidente

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde de terça-feira (6), na Rua Diva Proença, na altura do numeral 1030, em Ivaiporã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto de 43 anos, teve escoriações e precisou ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma motocicleta Yamaha/Fazer roxa e um Fiat/Uno branco.

A condutora do carro, de 37 anos, relatou aos policiais militares, que trafegava pela rua que é sentido único, quando o motociclista saiu do estacionamento da Clínica Odontológica Unique, entrando na via pela contramão e colidiu em seu automóvel.

