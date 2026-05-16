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Motociclista fica ferido após colisão com carro na PRC-466, em Jardim Alegre

Vítima de 26 anos foi socorrida e levada a hospital em Ivaiporã; motorista do veículo não se feriu e teste do bafômetro deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 15:52:59 Editado em 16.05.2026, 15:52:53
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Motociclista fica ferido após colisão com carro na PRC-466, em Jardim Alegre
Autor Colisão ocorreu na manhã deste sábado (16) - Foto: PRE

Um motociclista de 26 anos ficou ferido na manhã deste sábado (16) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia PRC-466, no município de Jardim Alegre (PR). A batida, que envolveu a moto da vítima e um carro de passeio, aconteceu por volta das 6h50, no quilômetro 100 da via. O jovem foi socorrido no local e encaminhado para atendimento médico no Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

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De acordo com as informações levantadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos trafegavam pela rodovia no mesmo sentido, em direção ao município de Lidianópolis. O acidente, classificado como abalroamento transversal, ocorreu no momento em que o motorista do carro, um GM Vectra, tentou realizar uma manobra de conversão à esquerda.

O condutor do carro, um homem de 47 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro pelas autoridades de trânsito, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. O motociclista, que conduzia uma Honda CG 150, teve que ser encaminhado ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

Após o atendimento da ocorrência e os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados ainda na rodovia. A motocicleta, que estava com a documentação em dia, foi entregue ao pai do jovem ferido. Já o automóvel, que apresentava pendências na documentação, foi liberado ao próprio motorista após a devida regularização no local.

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abalroamento transversal acidente de transito Atendimento Médico documentação veicular motociclista ferido rodovia PRC-466
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