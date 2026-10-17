Motociclista fica ferido após colisão com carro em Ivaiporã

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro modelo VW SpaceFox deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (16), no centro de Ivaiporã. A batida foi registrada pela polícia por volta das 20h50, na Avenida Minas Gerais.

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Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima que conduzia a moto já estava recebendo os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista do carro permaneceu no local do acidente durante todo o atendimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

De acordo com a polícia, a documentação da motocicleta estava em dia. O veículo foi liberado no próprio local para um condutor habilitado, com a autorização do proprietário. O caso foi registrado apenas como acidente de trânsito, sem nenhuma irregularidade criminal ou infração constatada pelas autoridades.