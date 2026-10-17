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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão com carro em Ivaiporã

Acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais; motorista fez bafômetro e resultado deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferido após colisão com carro em Ivaiporã
Autor Acidente foi registrado na Avenida Minas Gerais - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro modelo VW SpaceFox deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (16), no centro de Ivaiporã. A batida foi registrada pela polícia por volta das 20h50, na Avenida Minas Gerais.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende em Apucarana dois foragidos condenados por extorsão e quebra de medida protetiva

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Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima que conduzia a moto já estava recebendo os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista do carro permaneceu no local do acidente durante todo o atendimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

De acordo com a polícia, a documentação da motocicleta estava em dia. O veículo foi liberado no próprio local para um condutor habilitado, com a autorização do proprietário. O caso foi registrado apenas como acidente de trânsito, sem nenhuma irregularidade criminal ou infração constatada pelas autoridades.

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