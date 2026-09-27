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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colidir contra guard-rail na BR-376 em Mauá da Serra

Segundo a PRF, travamento da roda fez o condutor perder o controle do veículo; trânsito chegou a ser parcialmente interditado durante o resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferido após colidir contra guard-rail na BR-376 em Mauá da Serra
Autor Acidente foi registrado nesta manhã de domingo - Foto: PRF

Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo (27) após perder o controle do veículo e colidir contra um guard-rail no quilômetro 290 da BR-376, em Mauá da Serra. O acidente ocorreu por volta das 9h30, na pista sentido Curitiba.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a queda foi provocada pelo travamento da roda da motocicleta, consequência do rompimento da corrente de transmissão. Com a falha mecânica, o condutor perdeu a direção e bateu contra a proteção lateral da rodovia. As causas exatas da ocorrência ainda serão confirmadas após o laudo da perícia.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada em seguida para o Hospital de Mauá da Serra para avaliação médica.

Durante o trabalho de resgate, uma das faixas da BR-376 precisou ser interditada, exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo trecho. A PRF informou que a pista foi totalmente liberada logo após a conclusão dos trabalhos, e o fluxo de veículos já flui com normalidade na região.

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acidente Emergência motocicleta Rodovia segurança
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