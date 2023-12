Motociclista fica ferido após acidente durante apagão em Borrazópolis

A colisão entre carro e moto aconteceu durante um apagão registrado na cidade em decorrência do temporal

Um motociclista de idade não informada ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (29), em Borrazópolis, no norte do Paraná. A colisão entre carro e moto aconteceu durante um apagão registrado na cidade em decorrência do temporal.

Segundo informações da rádio Nova Era, o condutor da moto seguia pela Avenida José Naline quando foi atingido pelo Astra. A vítima foi socorria por uma ambulância do município e encaminhada ao Hospital Municipal.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi posteriormente transferido para o Hospital da Providência em Apucarana.

