Motociclista fica ferida em batida contra carro na PR-466

Da Redação

O acidente aconteceu por volta das 6h25 desta quarta-feira (25), em frente ao Posto de Molas.

Conforme informações apuradas com a Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um VW Gol e a moto pilotada pela vítima. A equipe do SAMU também foi acionada para atender a vítima que foi encaminhada para o Instituto de Saúde Bom Jesus em Ivaiporã com fratura na perna. O motorista do Gol não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual do posto Ubá do Sul atendeu a ocorrência, as causas do acidente estão sendo apuradas.