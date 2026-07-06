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TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após bater na traseira de carro na PR-466 em Jardim Alegre

Colisão traseira aconteceu na noite de domingo (5), na PR-466, nas proximidades do cemitério municipal. Vítima foi levada para atendimento em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 06:39:51 Editado em 06.07.2026, 06:39:47
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Motociclista fica ferida após bater na traseira de carro na PR-466 em Jardim Alegre
Autor A colisão ocorreu na noite de domingo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após um acidente de trânsito na noite de domingo (5), na PR-466, nas proximidades do cemitério municipal de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a motoneta que ela conduzia atingiu a traseira de um carro que reduziu a velocidade para passar por uma lombada.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima. Em seguida, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde em Ivaiporã com ferimentos moderados.

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De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Celta, um homem de 39 anos, não se feriu. Ele permaneceu no local, prestou assistência à motociclista e colaborou com os procedimentos realizados pela equipe.

Ainda conforme a ocorrência, como não havia um responsável para ficar com a motoneta, uma Honda Biz 125 ES, o veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar.

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acidente de transito Jardim Alegre motociclista ferida motoneta e carro POLICIA MILITAR primeiros socorros
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