Motociclista fica ferida após bater na traseira de carro na PR-466 em Jardim Alegre

Colisão traseira aconteceu na noite de domingo (5), na PR-466, nas proximidades do cemitério municipal. Vítima foi levada para atendimento em Ivaiporã

Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após um acidente de trânsito na noite de domingo (5), na PR-466, nas proximidades do cemitério municipal de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a motoneta que ela conduzia atingiu a traseira de um carro que reduziu a velocidade para passar por uma lombada.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima. Em seguida, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde em Ivaiporã com ferimentos moderados.

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De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Celta, um homem de 39 anos, não se feriu. Ele permaneceu no local, prestou assistência à motociclista e colaborou com os procedimentos realizados pela equipe.

Ainda conforme a ocorrência, como não havia um responsável para ficar com a motoneta, uma Honda Biz 125 ES, o veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar.

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