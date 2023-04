Motociclista fica ferida após acidente na BR-376, em Cambira

Da Redação

Uma motociclista, de 35 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente na BR-376, em Cambira, norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (17).

Segundo testemunhas, a mulher, que conduzia uma Honda Biz, colidiu contra um carro, modelo Fiat Uno, ao mudar de faixa, no sentido a Apucarana. Após um leve choque entre os veículos, a motociclista se desequilibrou e caiu no acostamento da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local para prestar atendimento à vítima, porém, antes da chegada do socorro, ela foi levada por um carro particular à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandaia do Sul.

Os ocupantes do Uno não tiveram ferimentos e foram orientados pelos bombeiros.

A pista não precisou ser interditada durante o atendimento ao acidente.

