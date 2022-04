Motociclista fica em estado grave após batida em Jardim Alegre

Da Redação

Um motociclista ficou gravemente ferido durante um acidente com carro registrado na manhã desta terça-feira (5), em Jardim Alegre. A colisão entre a moto e uma Belina ocorreu por volta das 10h20, em frente à Classic Couros.

continua após publicidade .

A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um dos hospitais de Ivaiporã. O local ainda não tinha sido definida. De acordo com testemunhas, o motorista do carro não sofreu machucados.

Através de imagens de uma câmera de segurança de uma das empresas localizadas na região do acidente, é possível ver o momento que ocorre a violenta batida entre os veículos.

continua após publicidade .

Uma câmera flagrou o momento em que o carro e a moto colidem. Veja:

null - Vídeo por: tnonline