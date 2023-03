Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão

Da Redação

O acidente aconteceu na PR-082

Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente com um caminhão na PR-082, nesta sexta-feira (24). A colisão aconteceu no trecho entre o trevo do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o distrito de Luar, em São João do Ivaí.

De acordo o Canal HP, informações iniciais apuram que o condutor da moto bateu contra a traseira do veículo e acabou caindo na pista. Edis Alves, de 56 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o atendimento médico, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal e, após avaliação, encaminhado com urgência para um hospital da cidade de Ivaiporã em estado gravíssimo.

Até o momento desta publicação, não há informações oficiais das causas do acidente.

