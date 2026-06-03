Motociclista ferido em São João do Ivaí é encaminhado para hospital de Ivaiporã

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na noite de terça-feira (2), em São João do Ivaí. O acidente aconteceu na Rua Vicente Petriceli, no Centro do município.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atender a ocorrência. No entanto, quando a equipe chegou ao local indicado, não encontrou a vítima nem a motocicleta envolvida.

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Durante as diligências, os policiais se deslocaram até o Hospital Municipal de São João do Ivaí, onde localizaram o motociclista recebendo atendimento médico. Conforme informações repassadas pela equipe de saúde, devido aos ferimentos, ele precisaria ser transferido para uma unidade hospitalar de Ivaiporã.

A mãe da vítima compareceu ao hospital e acompanhou os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde. Ela também recebeu orientações da equipe policial.

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Segundo a PM, a motocicleta foi retirada do local do acidente por populares antes da chegada da viatura. Por esse motivo, não foi possível identificar o veículo ou realizar uma verificação mais detalhada sobre as circunstâncias da ocorrência.

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