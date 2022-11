Motociclista faz manobras perigosas em Cambira e vídeo viraliza

Da Redação

Um dos autores das manobras já foi identificado a partir de detalhes do próprio vídeo e o caso encaminhado para a Polícia Civil

Um vídeo em que um motociclista faz manobras perigosas numa rua em Cambira, em frente a uma lanchonete, virou caso de polícia. Um dos autores das manobras já foi identificado a partir de detalhes do próprio vídeo e o caso encaminhado para a Polícia Civil.

Na gravação, dá para perceber uma segunda motocicleta que também faz uma manobra perigosa. Essa segunda motocicleta é um veículo de trabalho, com baú, em que o piloto, sem capacete, sai da lanchonete e empina a moto. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O vídeo acabou circulando em redes sociais de pessoas de Cambira e foi denunciado à Polícia Militar, que fez a identificação de um dos motociclistas e encaminhou o caso à delegacia da Polícia Civil, em Apucarana, para as providências cabíveis.



O vídeo com a denúncia chegou à Polícia Militar ainda na semana passada, na quinta-feira (10). No vídeo, é possível identificar a placa da motocicleta Honda modelo XRE 300, que faz uma série de “zerinhos” e “slides”, com o piloto se exibindo das habilidades. O vídeo é gravado por alguém que está no estabelecimento.

Um segundo motociclista, que estaria no local, sai e pega a moto com baú de entregas. Ele também empina a moto. Esse motociclista, que estava sem capacete, ainda não teria sido identificado, embora no vídeo, dois usuários de redes sociais estejam marcados pelo símbolo”@”.

As imagens mostram manobras que são consideradas infrações gravíssimas de trânsito e os autores devem ser responsabilizados, além de responderem por direção perigosa. No vídeo, um motociclista faz uma série de manobras em via pública, empinando e fazendo “zerinhos” com uma Honda modelo XRE 300.

O vídeo permite a identificação da placa da motocicleta e também mostra um momento em que o condutor quase colide com um veículo que passava no local. Uma outra motocicleta também aparece no vídeo, fazendo manobras perigosas. Essa motocicleta pode ser identificada pelas informações que aparecem no baú de entregas.

