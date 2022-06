Motociclista embriagado, sem capacete e CNH é preso no Vale do Ivaí

Da Redação

A moto dele estava com defeito na iluminação traseira

Um motociclista, de 45 anos, que estava sem capacete, que não tem CNH e embriagado, foi preso na noite desta quarta-feira (22), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar flagrou o homem na Estrada da Amizade. Uma mulher, de 43 anos, que estava na garupa, também estava sem o capacete.

continua após publicidade .

A PM informou que o motociclista apresentava sinais de embriaguez, "como olhos vermelhos, hálito alcoólico, arrogância e andar cambaleante". Ainda de acordo com a polícia, o homem confessou que havia bebido, porém, recusou fazer o teste do bafômetro.

-LEIA MAIS: Júri pela morte de 'John Lennon' será nesta sexta-feira em Faxinal

continua após publicidade .

Foi constatado que o condutor não é habilitado e a moto dele estava com defeito na iluminação traseira. Diante do flagrante, o homem foi detido e levado para a delegacia do município.