Motociclista é socorrida após colisão com caminhonete em Ivaiporã
Colisão aconteceu no cruzamento da Av. Espanha com Rua Holanda, próximo ao Posto Catuaí
Uma mulher ficou ferida em um acidente entre motoneta e caminhonete na tarde de quarta-feira (30), no cruzamento da Av. Espanha com a Rua Holanda, próximo ao Posto Catuaí, em Ivaiporã.
Segundo a Polícia Militar, a equipe RPA foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros no atendimento. No local, socorristas do Siate já prestavam assistência à condutora da motoneta, que foi encaminhada ao hospital.
De acordo com o motorista da caminhonete, ele acessava a via quando colidiu frontalmente com a lateral direita da motoneta, provocando a queda da condutora.
Ainda conforme a PM, o teste do etilômetro realizado no condutor apontou resultado de 0,00 mg/L, e ambos os veículos estavam sem pendências administrativas.
A caminhonete foi liberada no local. Já a motoneta foi recolhida ao pátio por não haver responsável.
