ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista é socorrida após colisão com caminhonete em Ivaiporã

Colisão aconteceu no cruzamento da Av. Espanha com Rua Holanda, próximo ao Posto Catuaí

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 08:35:14 Editado em 01.05.2026, 08:35:10
Autor Vítima foi socorrida e levada para atendimento médico pela equipe Siate - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher ficou ferida em um acidente entre motoneta e caminhonete na tarde de quarta-feira (30), no cruzamento da Av. Espanha com a Rua Holanda, próximo ao Posto Catuaí, em Ivaiporã.

Segundo a Polícia Militar, a equipe RPA foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros no atendimento. No local, socorristas do Siate já prestavam assistência à condutora da motoneta, que foi encaminhada ao hospital.

De acordo com o motorista da caminhonete, ele acessava a via quando colidiu frontalmente com a lateral direita da motoneta, provocando a queda da condutora.

Ainda conforme a PM, o teste do etilômetro realizado no condutor apontou resultado de 0,00 mg/L, e ambos os veículos estavam sem pendências administrativas.

A caminhonete foi liberada no local. Já a motoneta foi recolhida ao pátio por não haver responsável.

