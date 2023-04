Motociclista é preso transportando meio quilo de cocaína na PR-466

Da Redação

Durante fuga pela rodovia, o rapaz arremessou o pacote com a cocaína na lateral via e pouco a frente em uma curva sofreu queda

Na tarde de sexta-feira (28) policiais da equipe ROTAM da 6ª CIPM prenderam um motociclista que estava transportando meio quilo de cocaína na PR-466, em Borrazópolis.

A prisão ocorreu após a equipe policial se deparar com uma motocicleta Honda Twister com descarga livre e com retrovisores fechados trafegando em alta velocidade na saída da cidade de Borrazópolis, pela PR-466, rodovia de acesso a Kaloré.

Após a aproximação da equipe da PM, o indivíduo se evadiu em alta velocidade e passou a fazer ultrapassagem proibidas e olhar várias vezes para trás.

Dada ordem de parada, ele desobedeceu e continuou conduzindo a motocicleta, de forma perigosa forçando ultrapassagens causando risco aos demais transeuntes.

Tendo em vista a ameaça foram realizados disparos de munição de impacto controlado.

Ainda assim, o motociclista continuou a fuga e arremessou um pacote na lateral da rodovia e pouco a frente em uma curva, sofreu queda. Ele teve apenas escoriações pelo corpo.

Realizada abordagem e ao conferir o objeto jogado, foi constatado ser um tijolo de cocaína, pesando 508 gramas. Caso a droga fosse fracionada renderia mais de 1.016 buchas de cocaína.

O autor foi indagado a respeito da droga e disse aos policiais que comprou para revender em Borrazópolis. Ainda segundo a PM, detido já possui anotação criminal pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz que foi encaminhado ao hospital para laudo médico. Posteriormente o detido junto com a cocaína e a motocicleta foram encaminhados à 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as medidas de polícia judiciária.

