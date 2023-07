Motociclista é preso em Faxinal por porte de munições

Na manhã de quinta-feira (13), por volta das 10 horas, um motociclista acabou preso em Faxinal por porte de munição. Ele havia sido abordado por pilotar a moto em alta velocidade.

A equipe da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento pelo centro da cidade quando visualizou uma motocicleta Honda/CBX trafegando com uma velocidade não compatível com a via e com escapamento e pneus adulterados.

Foi dada voz de abordagem e devido a infração de trânsito, a motocicleta foi recolhida ao pátio do DETRAN, e foi confeccionado as multas cabíveis.

Em busca pessoal foi localizado com o motociclista três munições de calibre 22 dentro da carteira.

Questionado sobre a procedência, ele disse ter ganhado de um amigo. Sendo então dada voz de prisão ao condutor que se manteve cooperativo, não sendo necessário o uso de algemas.

Ele foi encaminhado para o destacamento policial para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregue na Delegacia de Polícia Civil.

