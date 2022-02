Motociclista é flagrado mexendo no celular enquanto pilotava

Da Redação

Um motociclista foi flagrado pela Polícia Militar (PM) deIvaiporã mexendo no celular enquanto pilotava na Rua Guaretá, na Vila Nova Porã. O condutor estava apenas com a mão direita segurando o guidom e a mão esquerda segurando um telefone celular.

Diante da infração de transito foi efetuado abordagem, o motociclista estava com a CNH e a documentação da motocicleta em situação normal, porém o pneu traseiro liso (careca) comprometendo a segurança.

A motocicleta foi guinchada ao pátio da 6ª CIPM, lavrado as notificações e o boletim de ocorrência. Por fim o condutor foi orientado.

O uso do aparelho celular enquanto dirige é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). É infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).