Motociclista é flagrado empinando moto em Ivaiporã e foge da PM

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar apreendeu e guinchou uma motocicleta após flagrar um condutor empinando uma Honda CG vermelha na tarde de terça-feira (12), na Vila São José, em Ivaiporã.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando viu o motociclista empinando em via pública. A prática colocava em risco pedestres, motoristas e outras pessoas que passavam pelo local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (13)

Ao perceber a presença da viatura, o condutor fugiu. Durante o acompanhamento tático, porém, os policiais voltaram a visualizar o suspeito empinando novamente e trafegando de forma perigosa.

Na sequência, a equipe deu nova ordem de parada. Desta vez, o motociclista seguiu até a própria residência, onde foi abordado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o registro policial, o homem foi detido por desobediência e direção perigosa. Além disso, a motocicleta foi apreendida, guinchada e recolhida ao pátio.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











