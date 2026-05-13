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TRÃNSITO

Motociclista é flagrado empinando moto em Ivaiporã e foge da PM

Condutor foi flagrado empinando em via pública, tentou fugir da polícia e acabou abordado

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 05:51:01 Editado em 13.05.2026, 05:50:56
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Motociclista é flagrado empinando moto em Ivaiporã e foge da PM
Autor Moto é transportada por guincho após apreensão - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu e guinchou uma motocicleta após flagrar um condutor empinando uma Honda CG vermelha na tarde de terça-feira (12), na Vila São José, em Ivaiporã.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando viu o motociclista empinando em via pública. A prática colocava em risco pedestres, motoristas e outras pessoas que passavam pelo local.

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Ao perceber a presença da viatura, o condutor fugiu. Durante o acompanhamento tático, porém, os policiais voltaram a visualizar o suspeito empinando novamente e trafegando de forma perigosa.

Na sequência, a equipe deu nova ordem de parada. Desta vez, o motociclista seguiu até a própria residência, onde foi abordado.

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Conforme o registro policial, o homem foi detido por desobediência e direção perigosa. Além disso, a motocicleta foi apreendida, guinchada e recolhida ao pátio.

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apreensão de veículos direção perigosa ivaipora Motociclismo POLICIA MILITAR segurança pública
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