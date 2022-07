Motociclista é flagrada transportando criança sem capacete em moto

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar flagrou uma situação de extremo risco na tarde de quarta-feira (14), por volta das 14h30, em Borrazópolis. Durante patrulhamento na Rua Fioravante, na Vila Roma, a guarnição se deparou com uma motoneta Honda/BIZ amarela, cuja condutora trafegava transportando uma criança sem o capacete de segurança.

Abordada, foi identificada e não possuía habilitação. Após consulta documental, foi contatado que a motoneta, que é de propriedade da mãe da condutora, não possui débitos junto ao DETRAN. Diante dos fatos foi advertida, orientada e liberada no local.

Segundo a lei de trânsito, uma criança só pode ser transportada em uma motocicleta se tiver mais de sete anos. Além disso, tanto motociclista quanto passageiros devem estar com capacete adequado para a idade.

Infração de trânsito

Mais tarde, por volta das 17 horas, foi registrado pelos policiais outra infração de trânsito.

Na Rua Rio de Janeiro, a equipe da PM abordou uma motocicleta Honda/CB 300, vermelha, que se encontrava com escapamento aberto, extremamente barulhento e com os dois pneus com medida diferente do original, o que pode causar risco à segurança.

Foi identificado o condutor que possui habilitação categoria AB em situação normal, bem como a motocicleta não apresenta débitos junto ao DETRAN.

Diante dos fatos ele foi orientado, advertido e liberado juntamente com a motocicleta, após confecção de notificação regularizadora, onde o motociclista se comprometeu a apresentar o veículo com as irregularidades sanadas até 20 de julho.

