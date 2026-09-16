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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista é encaminhada à UPA após colisão com carro em Ivaiporã

Motociclista relatou dor no joelho e foi encaminhada à UPA após batida na Avenida Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista é encaminhada à UPA após colisão com carro em Ivaiporã
Autor Mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Uma motociclista foi encaminhada à UPA após uma colisão com um carro na Avenida Brasil, no Centro de Ivaiporã, na tarde de terça-feira (15).

O acidente aconteceu por volta das 12h45, na altura do número 1.740. A motocicleta seguia pela faixa da direita, enquanto o Hyundai Creta estava na faixa da esquerda.

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Segundo o boletim, a condutora do carro virou à direita para entrar em uma garagem. Ela afirmou que não viu a motocicleta.

Após o acidente, a motociclista relatou dor no joelho e foi encaminhada à UPA. A motocicleta ficou sob responsabilidade do filho da proprietária.

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Os dois veículos não apresentavam irregularidades e foram liberados. A condutora do Creta fez o teste do bafômetro, que apontou 0,0 mg/l.

A Polícia Militar prestou apoio aos bombeiros no atendimento da ocorrência. As partes foram orientadas sobre os procedimentos.

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