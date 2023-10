Motociclista é detido por embriaguez após acidente de trânsito

Na manhã de quinta-feira (26), a Polícia Militar (PM) foi acionada via centro de operações para prestar apoio à equipe do Corpo de Bombeiros em um acidente de trânsito nos cruzamentos da Av. Tancredo Neves com a Rua Alvorada, em Ivaiporã.

No local, conforme o boletim de ocorrência, ocorreu uma colisão entre um Gol prata, que transitava pela Av. Tancredo Neves, e uma motocicleta Shineray, xy 250 vermelha, que seguia pela Rua Alvorada e avançou a preferencial, colidindo com o Gol. A motocicleta atingiu na lateral traseira do automóvel, fazendo-o girar e parar no canteiro central da avenida.

Quando a equipe policial chegou ao local do acidente, os bombeiros realizavam os procedimentos, e todos os envolvidos recusaram atendimento médico, alegando não estarem aparentemente machucados.

O motorista do carro fez o teste do etilômetro, que indicou 0,00 mg/l. Já o condutor da motocicleta decidiu não fazer o teste, alegando ter consumido álcool algumas horas antes.

Diante da negativa, bem como dos sinais de embriaguez, andar cambaleante e odor etílico, foi dada voz de prisão ao motociclista por crime de embriaguez ao volante.

Ele foi encaminhado à 6ª CIPM para o registro do BOU e, em seguida, à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

