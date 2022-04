Da Redação

Motociclista é assaltado por homens armados em Cambira

Um motociclista de Cambira acionou a Polícia Militar (PM), após ser assaltado por dois homens também em uma motocicleta, nesta quinta-feira (14), no centro da cidade.

O solicitante informou aos policiais que tinha sacado uma quantia em dinheiro no Banco do Brasil, de Jandaia do Sul, e quando retornava para Cambira, foi fechado por outra motocicleta e dois homens armados com uma pistola deram voz de roubo.

De acordo com ele, os autores levaram sua carteira com dinheiro, documentos e cartões de banco. A vítima relata que a motocicleta seria uma Honda Cg 160, sem placa, aparentando ser nova. Após o roubo, ainda conforme a vítima, os bandidos seguiram rumo à Jandaia do Sul.

O solicitante foi orientado pelos policiais.