Motociclista de 69 anos sem CNH fica ferido em acidente em Ivaiporã

O acidente foi na estrado do Ouro Verde

Um acidente envolvendo um VW Gol e uma motocicleta Honda CG 160 Fan deixou um idoso ferido na tarde de quarta-feira (27) na estrada do Ouro Verde, em Ivaiporã.

Equipes da Polícia Militar e do Siate/Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Ao chegar no local, a equipe da PM encontrou os socorristas do Siate dando atendimento ao motociclista de 69 anos.

Ele foi encaminhado com ferimentos leves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. O motorista do Gol, um homem de 41 anos, não se feriu.

O PM realizou consulta ao sistema Sesp/Intranet e constatou que o motociclista não possuía CNH. Também foi verificado que o Gol estava com débitos. O motorista realizou teste do etilômetro, o qual aferiu 0,11 mg/L.

Desta forma, o veículo Gol foi guinchado para o pátio do Detran. A motocicleta foi liberada aos familiares, para um motorista habilitado.

