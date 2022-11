Motociclista de 66 anos fica ferido em acidente no centro de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Um motociclista de 66 anos teve ferimentos moderados após acidente de trânsito em Ivaiporã. A batida foi na terça-feira (29), no cruzamento da Av. Paraíba com a Av. Melvis Muchiuti.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma motocicleta Honda – CG 160 Titan EX preta que era pilotada pela vítima e uma camionete Ford – Pampa, branca conduzida por um homem de 31 anos, que não se feriu.

- LEIA MAIS: Carro pega fogo na PR-444; criança, mulher e mecânico são socorridos

continua após publicidade .

A vítima foi atendida pela equipe Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhada com ferimentos moderados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA/24h).

As causas do acidente não foram informadas no boletim de ocorrência.

Outras ocorrências em Ivaiporã/ Apreensão de drogas

continua após publicidade .

Mais cedo, por volta das 9h45, a guarnição foi acionada para a Rua Cristo Redentor, onde um veículo se encontrava em cima da calçada, com o pneu traseiro direito estourado e a roda dianteira esquerda quebrada.

No local foi encontrado o motorista que não possui CNH. Realizado revista no veículo foi encontrado no porta luvas um cigarro de maconha pesando um grama.

Diante dos fatos, ele foi conduzido para termo circunstanciado e o veículo guinchado até o pátio da 6ª CIPM.

continua após publicidade .

Por volta das 17 horas, a equipe P2 abordou em frente ao Colégio Estadual Idália Rocha um adolescente de 17 anos, um cigarro de maconha, pesando aproximadamente um grama.

O adolescente foi apreendido, junto com o cigarro de maconha e conduzido a 6ª CIPM para para confecção do boletim de ocorrência, e posteriormente a 54ª DRP para providências cabíveis.

Ainda segundo a PM, denúncias relatadas pelo serviço reservado e usuários de droga, que o menor apreendido realizava o comércio de entorpecentes em frente ao colégio e nas proximidades.

Siga o TNOnline no Google News