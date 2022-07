Motociclista de 65 anos fica ferido em batida com carro em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã atenderam no início da noite de sexta-feira (29) em Ivaiporã, um motociclista que ficou ferido, após colisão com um carro. A ocorrência foi por volta das 18h30 na esquina da Av. Brasil com Rua Arnoldo Schmidt.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) que também esteve no local, a batida envolveu uma motocicleta Honda – XRE 300 verde e um automóvel – Fiat – Strada HD WK CC E branco.

No local os policiais militares, fizeram um levantamento dos dados, e em conversa com o condutor do automóvel, um homem de 28 anos, passou a relatar que trafegava pela Rua Arnoldo Schmidt no sentido centro bairro.

No cruzamento com a Av.Brasil parou o carro para fazer a travessia da via, e quando arrancou não avistou a motocicleta que estava em seu ponto cego, causando a colisão.

De imediato, o motorista do carro solicitou socorro ao motociclista de 65 anos, que teve ferimentos moderados. Após ser atendido pelos socorristas do Siate, ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

