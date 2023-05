Motociclista de 46 anos morre após acidente na PR-466, no Vale do Ivaí

Da Redação

Na madrugada desta terça-feira (16), por volta das 0h30, um motociclista de 46 anos morreu em acidente de trânsito.

O acidente fatal aconteceu na PR-466 entre Ivaiporã e Jardim Alegre, próximo ao trevo de acesso secundário.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Posto Ubá do Sul, a vítima fatal pilotava uma motocicleta Honda CG 160 pela rodovia estadual e ao atingir o km 103 +400 metros sofreu queda.

Na sequência o motociclista acabou atropelado por um VW Jetta que trafegava logo atrás . O condutor , 38 anos, do automóvel não teve ferimentos.

A equipe do Siate/Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Estiveram no local a perícia e o plantão do IML para as devidas providências .

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

