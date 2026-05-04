Motociclista de 45 anos morre em rodovia entre Ivaiporã e Jardim Alegre

Um motociclista de 45 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (4), na rodovia PR-466, no trecho que liga os municípios de Ivaiporã e Jardim Alegre, no interior do Paraná. A ocorrência foi registrada inicialmente como uma colisão envolvendo a moto da vítima e um automóvel.

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De acordo com os primeiros levantamentos no local, existe a suspeita de que o piloto tenha caído na pista após a batida inicial e, na sequência, sido atingido por um outro veículo que trafegava pela via. O acionamento das equipes de resgate ocorreu por volta das 19h55, apontando para uma ocorrência nas proximidades do trevo secundário de Ivaiporã.

Socorristas foram rapidamente deslocados para o endereço, mas o motociclista, que era natural do município de Ortigueira, já estava sem vida. A dinâmica exata da colisão e a identificação do veículo ou dos veículos envolvidos ainda serão apuradas de forma oficial pelas autoridades competentes.

A área do acidente precisou ser isolada para o trabalho de perícia técnica. O atendimento mobilizou de forma conjunta equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Científica. Após a conclusão dos trabalhos no trecho, o corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica.