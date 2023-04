Motociclista de 42 anos fica ferido em colisão entre carro em Ivaiporã

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

A equipe do Siate/Corpo de Bombeiros atendeu na noite de sábado (1º) um motociclista de 42 anos envolvido em acidente de trânsito na Av. Paraná, no centro de Ivaiporã. A batida foi por volta das 23h30

Segundo a Polícia Militar que também deu apoio na ocorrência, o acidente envolveu um GM Astra e uma motocicleta Honda CG 150 vermelha.

Após receber os primeiros socorros dos bombeiros, a vítima foi encaminhada com ferimentos leves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A PM conversou com a motorista do carro, ela relatou que no cruzamento da Av. Paraná com a Rua Rio Claro a motocicleta avançou o sinal vermelho e atingiu a lateral direita de seu veículo.

Ela disse ainda aos policiais que a motocicleta foi tirada do local pelo próprio condutor e estacionada na rua de baixo.

Em checagem via sistema Sesp foi constatado que o condutor da motocicleta não possui CNH.

