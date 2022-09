Motociclista de 38 anos morre após acidente em Jandaia do Sul

Da Redação

Um homem, de 38 anos, morreu após um grave acidente no trevo de São José, distrito de Jandaia do Sul, na BR-369 intercessão com a PR-466. A colisão foi registrada no final da tarde deste domingo (18).

A motocicleta seguia em direção a Bom Sucesso, quando um Jeep Compass cruzou a rodovia em direção a Marumbi. De acordo com informações de testemunhas, um casal ocupava o veículo, mas eles não sofreram ferimentos.

Já o motociclista, o homem, de 38 anos, não resistiu aos machucados e morreu no local. Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Jandaia do Sul, estiveram no local.

Informações do Jandaia Online.

Outro acidente

Um veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e ficou completamente destruído. O caso foi registrado em Maringá na noite deste sábado (17), na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, zona sul da cidade.

De acordo com informações no local, o motorista do veículo Porsche perdeu o controle da direção e colidiu contra outros quatro veículos que estavam estacionados na via.

