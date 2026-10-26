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FATALIDADE

Motociclista de 30 anos morre após grave acidente em Rio Bom

Vítima sofreu traumatismo craniano; equipe médica do Samu foi acionada, mas ferimentos foram fatais; a Polícia Civil investiga as causas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista de 30 anos morre após grave acidente em Rio Bom
Autor IML foi acionado ao local - Foto: Arquivo TN

Um homem de 30 anos morreu na noite de domingo (25) após sofrer um grave acidente de motocicleta na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom (PR). A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu a um traumatismo craniano.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, moradores que passavam pelo local do acidente acionaram o Hospital Municipal da cidade. Um socorrista foi até o endereço, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o motociclista até a unidade de saúde.

Devido à gravidade do quadro clínico, uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para auxiliar no resgate. No entanto, o paciente não resistiu e o médico plantonista atestou o óbito na própria unidade hospitalar.

Após a batida, a motocicleta da vítima — uma Honda CG 150 Titan vermelha — foi retirada da rua por familiares e guardada em uma casa próxima ao local do acidente. Como o veículo estava com a documentação em dia, a polícia liberou a moto para um parente habilitado.

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Um investigador da Polícia Civil acompanhou a ocorrência e acionou o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o recolhimento do corpo. A dinâmica exata da batida ainda é desconhecida, pois não havia testemunhas presenciais no momento em que as autoridades chegaram. O caso agora segue sob investigação da delegacia responsável.

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