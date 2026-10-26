Motociclista de 30 anos morre após grave acidente em Rio Bom

Um homem de 30 anos morreu na noite de domingo (25) após sofrer um grave acidente de motocicleta na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom (PR). A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu a um traumatismo craniano.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, moradores que passavam pelo local do acidente acionaram o Hospital Municipal da cidade. Um socorrista foi até o endereço, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o motociclista até a unidade de saúde.

Devido à gravidade do quadro clínico, uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para auxiliar no resgate. No entanto, o paciente não resistiu e o médico plantonista atestou o óbito na própria unidade hospitalar.

Após a batida, a motocicleta da vítima — uma Honda CG 150 Titan vermelha — foi retirada da rua por familiares e guardada em uma casa próxima ao local do acidente. Como o veículo estava com a documentação em dia, a polícia liberou a moto para um parente habilitado.

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Um investigador da Polícia Civil acompanhou a ocorrência e acionou o Instituto Médico-Legal (IML) para fazer o recolhimento do corpo. A dinâmica exata da batida ainda é desconhecida, pois não havia testemunhas presenciais no momento em que as autoridades chegaram. O caso agora segue sob investigação da delegacia responsável.