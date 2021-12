Motociclista de 24 anos morre em grave acidente na PR 466

Da Redação

Acidente foi volta de 0h10, entre Ouro Verde e a Coamo, em Ivaiporã

Um motociclista de 24 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (17), por volta de 0h10, após se envolver em um acidente de trânsito na PR-466 entre Ouro Verde e a Coamo, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

A batida envolveu uma moto Honda CG 150 que era pilotada pela vítima fatal Guilherme Almeida, morador de Ariranha do Ivaí e um GM Astra com placas de Jardim Alegre. O motorista do Astra, de 28 anos teve ferimentos médios e foi encaminhado ao hospital.

Segundo informações de familiares, Guilherme trabalhava no Posto Carmo em Ivaiporã e estava retornando para Ariranha do Ivaí.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro trafegava no sentido trevo de Furnas para Ivaiporã, no Km 111, colidiu frontalmente com a moto que seguia sentindo contrário.