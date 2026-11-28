Estudante de medicina que passava pelo local ajudou nos primeiros socorros antes da chegada da Defesa Civil

Um motociclista de 20 anos ficou ferido na noite de sexta-feira (27) após fugir de uma abordagem policial e bater contra um carro em Jandaia do Sul. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha na Avenida Getúlio Vargas quando fez uma conversão brusca e acelerou ao ver a viatura.

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Os policiais ligaram sirene e giroflex para tentar parar o condutor, mas ele ignorou a ordem e seguiu em alta velocidade, avançando inclusive por uma sinalização de parada obrigatória. Durante o acompanhamento, na região de uma rotatória, a equipe perdeu o contato visual com a moto por alguns instantes e encontrou o jovem logo depois, já caído no chão, após uma colisão transversal contra um Ford Versailles dirigido por uma mulher de 64 anos.

Uma estudante de medicina que passava pelo ponto do acidente ajudou nos primeiros socorros até a chegada da Defesa Civil, que assumiu o atendimento e encaminhou o motociclista ao Hospital da Providência, em Apucarana. A motorista do automóvel não teve ferimentos aparentes, recusou atendimento médico e teve o carro retirado do local por um guincho particular.

Na fiscalização após a batida, os policiais verificaram que o jovem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a moto estava com o licenciamento pendente e o pneu traseiro apresentava desgaste acima do limite permitido por lei. A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran, as infrações foram autuadas e a Polícia Militar registrou o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU) com as orientações cabíveis aos envolvidos.