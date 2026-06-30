Motociclista de 18 anos fica ferido em acidente com caminhão em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem sofreu ferimentos moderados e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu

Um motociclista de 18 anos ficou ferido em um acidente entre uma moto e um caminhão na manhã desta terça-feira (30), na Rodovia Celso Fumio Makita, no acesso ao Posto Catuaí, em Ivaiporã. O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência.

Segundo as informações iniciais, a colisão aconteceu por volta das 8h20 e envolveu um caminhão VW 17.210 e uma motocicleta Honda NXR150 Bros ESD.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ladrões arrombam loja e furtam 70 joias em Mauá da Serra; veja o flagrante

O motociclista sofreu ferimentos moderados e foi atendido pelas equipes de resgate. O motorista do caminhão, de 50 anos, não se feriu.

As circunstâncias do acidente não foram informadas oficialmente e serão apuradas pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



