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TRÂNSITO

Motociclista de 18 anos fica ferido em acidente com caminhão em Ivaiporã

Jovem sofreu ferimentos moderados e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 12:07:47 Editado em 30.06.2026, 12:07:41
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Motociclista de 18 anos fica ferido em acidente com caminhão em Ivaiporã
Autor Equipes de resgate aten deram o motociclista após a colisão - Foto: Reprodução

Um motociclista de 18 anos ficou ferido em um acidente entre uma moto e um caminhão na manhã desta terça-feira (30), na Rodovia Celso Fumio Makita, no acesso ao Posto Catuaí, em Ivaiporã. O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência.

Segundo as informações iniciais, a colisão aconteceu por volta das 8h20 e envolveu um caminhão VW 17.210 e uma motocicleta Honda NXR150 Bros ESD.

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O motociclista sofreu ferimentos moderados e foi atendido pelas equipes de resgate. O motorista do caminhão, de 50 anos, não se feriu.

As circunstâncias do acidente não foram informadas oficialmente e serão apuradas pelas autoridades.

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acidente de moto atendimento de emergência colisão caminhão moto ivaipora motociclista ferido Rodovia Celso Fumio Makita
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