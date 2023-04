Motociclista “corta giro” na frente de viatura da ROTAM e acaba detido

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite de sexta-feira (7), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta de forma perigosa no centro de Ivaiporã.

De acordo com a PM, o motociclista apresentava sinais de embriaguez. A abordagem aconteceu na Av. Paraná em frente a agência do Banco do Brasil.

A equipe da ROTAM estava em patrulhamento pelo local, onde ocorria a Procissão do Senhor Morto, quando avistou uma motocicleta Honda CB1000R “cortando giro”.

Na iminência de ser abordado, o motociclista tentou se evadir da equipe atravessando semáforo fechado, porém, acabou contido pelos policiais.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o motociclista. Indagado se teria ingerido bebida alcoólica, respondeu que sim. Foi realizado o teste de etilômetro que constatou 0,47 Mg/L.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão, sendo a motocicleta que possui pendências administrativas, bem como irregularidades veicular, foi recolhida ao pátio da 6ªCIPM, sendo lavrado os autos de infração de trânsito pertinentes.

