Motociclista cai e fica ferido após cachorro avançar em Ivaiporã

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Um motociclista de 60 anos ficou ferido após um cachorro avançar contra a motocicleta na manhã de segunda-feira (25), na Rua Suburbana no Jardim Alto da Glória, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, o homem perdeu o controle da direção, caiu na pista e sofreu uma torção no joelho direito.

O acidente aconteceu por volta das 9h. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

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Conforme o relato da vítima, ela seguia pela via com uma Honda NXR150 Bros vermelha quando um cachorro pulou a cerca do abrigo Toca de Assis e avançou em direção à moto.

O motociclista perdeu o controle da motocicleta e caiu. Apesar do impacto, os ferimentos foram considerados leves.

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Em seguida, a vítima recebeu atendimento do Siate e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

A motocicleta ficou sob responsabilidade de um funcionário do abrigo até a chegada de alguém autorizado pelo proprietário para retirar o veículo.

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