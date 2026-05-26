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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista cai e fica ferido após cachorro avançar em Ivaiporã

Homem de 60 anos sofreu ferimentos leves após perder o controle da moto no Jardim Alto da Glória

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 09:45:38 Editado em 26.05.2026, 09:45:34
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Motociclista cai e fica ferido após cachorro avançar em Ivaiporã
Autor Motocilcista sofreu ferimentos leves após um cachorro avançar contra a motocicleta - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motociclista de 60 anos ficou ferido após um cachorro avançar contra a motocicleta na manhã de segunda-feira (25), na Rua Suburbana no Jardim Alto da Glória, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, o homem perdeu o controle da direção, caiu na pista e sofreu uma torção no joelho direito.

O acidente aconteceu por volta das 9h. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Apucarana e região

Conforme o relato da vítima, ela seguia pela via com uma Honda NXR150 Bros vermelha quando um cachorro pulou a cerca do abrigo Toca de Assis e avançou em direção à moto.

O motociclista perdeu o controle da motocicleta e caiu. Apesar do impacto, os ferimentos foram considerados leves.

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Em seguida, a vítima recebeu atendimento do Siate e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

A motocicleta ficou sob responsabilidade de um funcionário do abrigo até a chegada de alguém autorizado pelo proprietário para retirar o veículo.

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