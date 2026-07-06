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Motociclista bêbado bate em caminhonete estacionada e é preso em Jandaia do Sul

Condutor com carteira suspensa pilotava moto com licenciamento vencido há sete anos e foi flagrado com alto índice de álcool no bafômetro

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 10:15:05 Editado em 06.07.2026, 10:15:02
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Motociclista bêbado bate em caminhonete estacionada e é preso em Jandaia do Sul
Autor Foto: Reprodução

Um motociclista de 48 anos foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo (5) após colidir contra a traseira de uma caminhonete estacionada na Avenida Tancredo Neves, na região central de Jandaia do Sul. O homem, que apresentava fortes sinais de embriaguez, pilotava uma motoneta com documentação atrasada e estava com o direito de dirigir suspenso.

- LEIA MAIS: Motorista é agredido por seis pessoas após estacionar o carro em Apucarana

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A Polícia Militar realizava patrulhamento pela área quando foi acionada pelo proprietário de uma Volkswagen Saveiro. A vítima informou que havia deixado seu veículo devidamente estacionado na via pública quando o condutor de uma Honda Biz bateu contra a traseira da caminhonete.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o motociclista apresentava vestes desalinhadas, hálito com forte cheiro de álcool e falava de forma altiva. Submetido ao teste do bafômetro, o aparelho apontou o índice de 1,14 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor que configura crime de trânsito.

Durante a verificação dos documentos, os militares descobriram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do homem já estava suspensa. Além disso, a motoneta acumulava débitos de licenciamento, com o último imposto pago no ano de 2019.

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O motociclista não resistiu à prisão e colaborou com a equipe, sendo conduzido no compartimento da viatura até a delegacia de polícia sem a necessidade do uso de algemas. A Honda Biz foi recolhida e encaminhada ao pátio credenciado, e as multas de trânsito cabíveis foram aplicadas.

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acidente de transito caminhonete estacionada direito de dirigir suspenso embriaguez ao volante motociclista preso multa de trânsito
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