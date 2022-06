Motociclista bate em carro e foge deixando prejuízo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (24), por volta das 21h30 horas, a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Av. Tiradentes, no centro de Lunardelli, onde um carro VW Gol foi atingido por uma motocicleta, que, após provocar a batida, evadiu, tomando rumo ignorado.

continua após publicidade .

De acordo com o proprietário do veículo, ele transitava pela Av. Tiradentes e iria fazer uma conversão à direita na Av. Rui Barbosa, momento em que uma motocicleta vermelha vinha realizando uma ultrapassagem pela esquerda e bateu no para-choque do Gol, que ficou danificado. O motociclista se evadiu do local rapidamente.

Ainda conforme o relato do motorista, uma mulher que estava na garupa havia caído e se feriu. Ela também se evadiu do local no momento que o solicitante entrou em contato com a polícia.

continua após publicidade .

A vítima não soube dar mais detalhes sobre a motocicleta e do autor. Mesmo assim, a guarnição promoveu patrulhamento, no intuito de localizar o condutor e a moto, mas sem sucesso.