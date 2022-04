Motociclista bate em carreta tombada e fica em estado grave

Da Redação

Um grave acidente aconteceu por volta das 18h30 dessa terça-feira (26), na PR-082, no mesmo local onde uma caminhão tombou no início da tarde. A princípio, um motociclista se perdeu na pista e atingiu a carreta tombada.

O condutor da moto seria morador de Lunardelli e trafegava sentido a São João do Ivaí. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e informou que o homem sofreu ferimentos graves.

Ele foi levado para o Hospital Municipal de São João do Ivaí, mas deverá ser transferido. O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também foi acionado. O caminhão não teve como ser retirado das margens da pista durante o dia e a remoção ocorrerá apenas nesta quarta-feira (27).

A carreta tombada:

Nesta terça-feira (26), por volta das 12h, a imprudência de um motorista resultou no tombamento de um caminhão Mercedes Benz modelo 1634, na PR-082, próximo à entrada da Fazenda São Francisco, a cerca de 4 km de São João do Ivaí.

De acordo com informações do Canal HP, o caminhoneiro identificado como Haroldo, de 59 anos, seguia sentido São João do Ivaí, quando, ao terminar de fazer a curva, se deparou com um carro vindo no sentido oposto, realizando uma ultrapassagem irregular.

Para evitar uma batida frontal, Haroldo resolveu tirar o caminhão para o acostamento, o que ocasionou o tombamento. A carroceria estava carregada de chapas de MDP, sendo que, ao tombar, a madeira quebrou um poste de energia. Dois transformados caíram no chão e pegaram fogo.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionada para apagar o incêndio no equipamento que caiu no milharal. A equipe do SAMU de São João do Ivaí também foi acionada, mas o motorista do caminhão não se feriu.

O trânsito foi interditado no momento do acidente para segurança do trabalho dos bombeiros, visto que aguardavam a equipe da Copel para desligamento da rede. O caminhão pipa da Prefeitura de Lunardelli também estava no local para ajudar no combate às chamas.