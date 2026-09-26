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REGIÃO CENTRAL

Motociclista ameaça matar grupo de pessoas no centro de Cambira

Vítimas conversavam na calçada quando o suspeito se irritou e prometeu voltar armado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista ameaça matar grupo de pessoas no centro de Cambira
Autor A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar - Foto: Reprodução

Um grupo de amigos foi ameaçado de morte por um motociclista desconhecido no início da madrugada deste sábado (26), na área central de Cambira (PR). O homem fugiu do local.

LEIA MAIS: Dois suspeitos são detidos com maconha durante ação da PM em Ivaiporã

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O caso aconteceu em uma rua da região central. Uma mulher de 37 anos acionou a Polícia Militar e relatou que estava em frente à sua casa, na companhia do marido e de amigos. Em determinado momento, um homem se aproximou de um imóvel vizinho pilotando uma moto vermelha com rodas brancas.

Segundo a vítima, ao perceber que o grupo olhava na direção dele, o motociclista se irritou e começou a fazer ameaças em tom de intimidação. Ele gritou que iria até a própria casa buscar "algo" e retornaria para atentar contra a vida de todos que estavam ali. A mulher garantiu aos policiais que ninguém conhecia o homem, tampouco o motivo da agressividade gratuita.

Com base nas características da motocicleta e do suspeito, os policiais realizaram buscas por várias ruas da região, mas não conseguiram encontrá-lo. As vítimas foram orientadas sobre como registrar o caso formalmente na delegacia para dar andamento a uma possível investigação.

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´polícia ameaças cambira motocicleta violência
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