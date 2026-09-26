Motociclista ameaça matar grupo de pessoas no centro de Cambira

Um grupo de amigos foi ameaçado de morte por um motociclista desconhecido no início da madrugada deste sábado (26), na área central de Cambira (PR). O homem fugiu do local.

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O caso aconteceu em uma rua da região central. Uma mulher de 37 anos acionou a Polícia Militar e relatou que estava em frente à sua casa, na companhia do marido e de amigos. Em determinado momento, um homem se aproximou de um imóvel vizinho pilotando uma moto vermelha com rodas brancas.

Segundo a vítima, ao perceber que o grupo olhava na direção dele, o motociclista se irritou e começou a fazer ameaças em tom de intimidação. Ele gritou que iria até a própria casa buscar "algo" e retornaria para atentar contra a vida de todos que estavam ali. A mulher garantiu aos policiais que ninguém conhecia o homem, tampouco o motivo da agressividade gratuita.

Com base nas características da motocicleta e do suspeito, os policiais realizaram buscas por várias ruas da região, mas não conseguiram encontrá-lo. As vítimas foram orientadas sobre como registrar o caso formalmente na delegacia para dar andamento a uma possível investigação.