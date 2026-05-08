Motocicleta furtada em Assaí é recuperada pela PM em Jardim Alegre; dois são presos

A Polícia Militar prendeu dois homens na noite de quinta-feira (7), em Jardim Alegre, após a recuperação de uma motocicleta furtada na cidade de Assaí, no norte do Paraná.

Segundo o boletim, a equipe recebeu informações de que um dos suspeitos, recém-saído do sistema prisional por benefício temporário, teria furtado uma motocicleta JTA/Suzuki EN125 Yes em Assaí. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

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Com base nas informações de que familiares do suspeito moram em Jardim Alegre, policiais da RPA e da Rotam intensificaram patrulhamento na área rural do município e abordaram dois homens em um veículo Corsa próximo ao distrito do Bem-Te-Vi.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas um dos suspeitos confessou ter furtado a moto em Assaí e revelou que havia escondido o veículo em uma mata nas proximidades do posto de combustível, às margens da PR-466, em Jardim Alegre.

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Na vistoria no carro, os policiais localizaram um capacete, a bateria da motocicleta, recipientes com gasolina e uma faca de serra, que teria sido usada para fazer ligação direta no veículo.

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A equipe foi até o local indicado e encontrou a motocicleta escondida. Os dois homens receberam voz de prisão e foram levados, junto com os objetos apreendidos e o veículo recuperado, para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

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De acordo com a PM, foi necessário o uso de algemas em um dos detidos.