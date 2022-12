Motocicleta é furtada em questão de minutos, em Mauá da Serra

Da Redação

Um homem teve sua motocicleta furtada em uma questão de minutos, ao deixa-la estacionada em Mauá da Serra. A vítima estacionou a motocicleta, uma Honda NXR 150 Bros, em frente a uma oficina, na avenida Curitiba. Ao retornar, apenas alguns minutos depois, não encontrou mais o veículo onde havia deixado.

Trabalhadores de uma obra na rua afirmaram que viram um rapaz que chegou, sentou na moto, e saiu, sem capacete. A Polícia Militar chegou a ser acionada e realizou patrulhamentos na cidade, mas não localizou o veículo. A notificação de furto foi repassada para as unidades da região.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Uma outra ocorrência envolvendo a propriedade de uma motocicleta foi registrada nesta quinta-feira (01), no Vale do Ivaí. Em São Pedrodo Ivaí, um homem registrou ocorrência na Polícia para denunciar o caso de apropriação indébita de sua motocicleta e de uma serra elétrica.

O homem relatou que confiou a serra e a motocicleta a um funcionário. A moto ficaria aos cuidados do funcionário, que pagaria por ela com o trabalho em uma obra. No entanto, segundo a vítima, o funcionário não cumpriu o acordo e ainda teria vendido a motocicleta para um homem, da cidade de Fênix. O homem foi orientado a entrar com uma representação criminal, na Delegacia de Polícia Civil.

