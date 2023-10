Motocicleta é apreendida após motociclista realizar malabarismo

Uma motocicleta foi apreendida na noite de quarta-feira (18), no Jardim América, em Ivaiporã, após o condutor ser flagrado pela Polícia Militar (PM) realizando malabarismo.

Por volta das 19h05, a guarnição de patrulhamento pela Rua Uruguai deparou-se com um motociclista executando manobras de malabarismo (empinando a moto). A equipe conseguiu abordar a motocicleta, uma Honda CG 150 Titan preta, e identificou o condutor.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motoqueiro, porém, foi constatado que a motocicleta estava equipada com um farol de LED, o que vai contra as normas do Detran e Contran.

Consequentemente, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). O motociclista, por sua vez, recebeu orientações e foi liberado no local.