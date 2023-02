Motocicleta de Apucarana é apreendida em Califórnia pela PM

Da Redação

Motocicleta foi apreendida em Califórnia, nesta quinta (16)

Uma motocicleta, com placas de Apucarana, foi apreendida nesta quinta-feira (16), pela Polícia Militar (PM), de Califórnia. Um homem também foi notificado por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante patrulhamento, a equipe viu um homem em frente à uma casa frequentada por usuários de droga e deu voz de abordagem.

Segundo informações da PM, o homem é morador do distrito Vila Reis, não estava com nada de ilícito. No entanto, sua moto, uma Honda/CG 150 TITAN KS, com placas de Apucarana, estava com pendências administrativas.

Além disso, conforme os policiais, o motociclista também não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, ele foi notificado. Já o veículo, foi apreendido e encaminhado ao Pátio do 10º BPM.

