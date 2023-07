Motocicleta com débitos vencidos há 11 anos é apreendida na região

Uma motocicleta Honda/CG Titan acabou apreendida e encaminhada ao pátio da 6ª CIPM, após o condutor ser abordado por estar pilotando o veículo com a placa dobrada. A moto possuía débitos vencidos há 11 anos e o motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

continua após publicidade

O caso foi na tarde de terça-feira (18.07) na Av. Matos Leão em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, no centro norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Familiares de paciente ameaçam enfermeiro em hospital no Vale do Ivaí

continua após publicidade

Durante patrulhamento da equipe do destacamento local, os policiais se depararam com a motocicleta que estava com placa dobrada, de modo a impossibilitar a identificação.

Ao avistar a viatura o motociclista passou a olhar para trás reiteradas vezes, e fez menção a esconder algo em sua blusa.

Foi dada voz de parada e realizada a abordagem no condutor da moto e nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta ao SESP INTRANET verificou-se que ele não possui CNH. Em consulta a motocicleta foi constatado débitos pendentes desde o ano de 2012.

Deste modo, foi feito o recolhimento do veículo considerando os débitos e as irregularidades. O condutor da moto foi orientado e liberado no local. A motocicleta foi conduzida ao pátio da 6ª CIPM.

Siga o TNOnline no Google News