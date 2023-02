Motocicleta BMW com chassi raspado é encontrada abandonada em Ivaiporã

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

Na noite de sábado (25) a Polícia Militar (PM) realizou consulta em uma motocicleta BMW/G 310 de preta que estava estacionada há cerca de 5 dias, na Av. Brasil, em Ivaiporã, no pátio de um posto de combustíveis, e ninguém sabia quem era o proprietário.

Em revista minuciosa, os policiais verificaram que o chassi da motocicleta estava raspado, não sendo possível a consulta do motor via Sesp/intranet. Também foi realizada consulta pelo aplicativo também sem sucesso.

Diante dos fatos a motocicleta foi encaminhada à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Fusca azul pega fogo em Faxinal

Na madrugada deste domingo (26), por volta das 4h45, a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de incêndio em veículo.

Na Rua Antônio Garcia Costa, os policiais encontraram um Fusca Azul pegando fogo. Foi feito contato com a Defesa Civil que compareceu e tomou as providências para combater as chamas.

