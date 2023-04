Motoboy livra idosa de 90 anos de cair no golpe do sequestro

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um motoboy de Ivaiporã conseguiu livrar que uma idosa de 90 anos moradora de Lidianópolis no centro norte do Paraná tivesse prejuízo com o golpe do sequestro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na manhã de quarta-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 8 horas compareceu ao destacamento de Lidianópolis, um motoboy de Ivaiporã relatando que recebeu ligações de um indivíduo de outro estado para fazer uma corrida.

O autor dizia que precisava fosse feito um depósito em sua conta e que o dinheiro estaria com sua avó na cidade de Lidianópolis e que ela não sabia como fazer o depósito.

O motoboy desconfiou da conversa e procurou a equipe policial dizendo que poderia se tratar de um golpe.

Os policiais então se deslocaram até o endereço informado e em contato com a senhora de 90 anos, ela relatou que recebeu uma ligação na madrugada de um homem que dizia ter sequestrado sua filha.

O golpista teria repassado informações pessoais para a idosa e exigia a quantia de R$ 7 mil que seria entregue a um motoqueiro.

Diante dos fatos a mulher foi orientada.

