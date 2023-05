Moto Honda Biz é furtada no centro de São João do Ivaí

Da Redação

Uma moto Honda Biz preta com placa AWS7I14 foi furtada na noite de quarta-feira no centro de São João do Ivaí.

Conforme informações da Polícia Militar, o furto ocorreu por volta das 19h40 na Rua Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao SICOOB.

A vítima relatou aos policiais militares que estacionou sua motocicleta em frente a agropecuária e quando retornou a motocicleta já não estava mais no local.

Disse ainda que não deixou as chaves no contato. Na rua existem câmeras de segurança, que podem ter registrado a ação criminosa. A guarnição realizou diligências pela cidade, mas, sem êxito em localizar a motocicleta.

O B.O.U foi encaminhado para a Polícia Civil para que providências de investigação possam ser tomadas. O proprietário foi orientado caso conseguisse outras informações e imagens que passasse à Polícia Civil.

