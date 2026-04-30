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FURTO QUALIFICADO

Moto furtada em Ivaiporã é recuperada pela PM horas após crime

Motocicleta foi encontrada abandonada em via pública com sinais de vandalismo

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 12:31:17 Editado em 30.04.2026, 12:31:13
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Moto furtada em Ivaiporã é recuperada pela PM horas após crime
Autor A motocicleta foi devolvida à dona no próprio local - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar recuperou uma moto furtada em Ivaiporã na noite de quarta-feira (29), poucas horas após o crime.

Segundo a PM, a proprietária estacionou a Honda CG 125 Titan prata em frente ao trabalho, nas proximidades da Panificadora Florenza, durante a tarde.

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No entanto, ao retornar por volta das 22 horas, ela percebeu que a motocicleta havia sido furtada e acionou a Polícia Militar.

Em seguida, os policiais iniciaram buscas pelos bairros vizinhos. Pouco tempo depois, a equipe localizou a moto estacionada em uma via pública.

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O veículo apresentava sinais de vandalismo. De acordo com o boletim, os retrovisores haviam sido removidos. Além disso, um garfo estava inserido no tanque da motocicleta.

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A ignição também apresentava marcas claras de arrombamento, indicando tentativa de ligação forçada.

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Após a localização, a proprietária foi avisada e compareceu ao local onde a moto foi encontrada. A motocicleta foi devolvida à dona no próprio local.

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