Moto furtada em Ivaiporã é recuperada pela PM horas após crime
Motocicleta foi encontrada abandonada em via pública com sinais de vandalismo
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A Polícia Militar recuperou uma moto furtada em Ivaiporã na noite de quarta-feira (29), poucas horas após o crime.
Segundo a PM, a proprietária estacionou a Honda CG 125 Titan prata em frente ao trabalho, nas proximidades da Panificadora Florenza, durante a tarde.
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No entanto, ao retornar por volta das 22 horas, ela percebeu que a motocicleta havia sido furtada e acionou a Polícia Militar.
Em seguida, os policiais iniciaram buscas pelos bairros vizinhos. Pouco tempo depois, a equipe localizou a moto estacionada em uma via pública.
O veículo apresentava sinais de vandalismo. De acordo com o boletim, os retrovisores haviam sido removidos. Além disso, um garfo estava inserido no tanque da motocicleta.
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A ignição também apresentava marcas claras de arrombamento, indicando tentativa de ligação forçada.
Após a localização, a proprietária foi avisada e compareceu ao local onde a moto foi encontrada. A motocicleta foi devolvida à dona no próprio local.