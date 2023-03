Moto furtada em Faxinal é recuperada em Cruzmaltina, autor foi preso

Da Redação

A Polícia Militar (PM) confirmou que foi recuperada na tarde de domingo (5), em Cruzmaltina, uma moto Honda CG Fan preta que havia sido furtada no início da manhã na Rua São Lourenço, em Faxinal.

O furto foi notado pela vítima por 9h30. Ele informou a PM o nome e as características do autor, e disse tratar-se de um conhecido que às vezes, ele disponibiliza um quartinho de sua residência para o cidadão passar a noite e em algumas vezes também serve refeição.

Porém, após ter pernoitado de sábado para domingo, aproveitou da confiança da vítima e subtraiu a motocicleta que estava na garagem.

Durante as buscas pelo suspeito, a equipe de serviço recebeu informações da vítima, relatando que teria encontrado o autor e a moto na cidade de Cruzmaltina.

No local, o homem relatou aos policiais militares, que estava procurando sua moto pela região e a encontrou em um bar, e o autor, de 18 anos, tentando dar partida. Ao ver o solicitante, o rapaz saiu correndo a pé e entrou em uma plantação de milho em um terreno nas proximidades.

A vítima então se deslocou até a Guarda Municipal para pedir ajuda, e seu filho e seu primo ficaram no local para que o autor não fugisse. Porém o rapaz ao se ver cercado, os atacou com socos e chutes e só foi contido com a ajuda do primo.

Em revista pessoal foi encontrado dentro do bolso do autor um invólucro com aproximadamente 02 gramas de maconha e um invólucro de 01 grama com crack.

Diante dos fatos a motocicleta, que apresentava danos que segundo autor, foram resultados de um tombo que também lhe causou ferimentos, foi encaminhada juntamente com o entorpecente e todas as partes envolvidas até a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal.

